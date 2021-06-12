В мире число заражений коронавирусом превысило 176,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 176050907 (+428462 за сутки) по данным Worldometer на 8:32 12 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3800837 (+12114) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12618129 (-43630) человек, из них 84112 (-490) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 159631941 (+459978) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34306446 (+16145) случаями заражения, Индия – 29358033 (+84695), Бразилия – 17301220 (+86061), Франция – 5733838 (+3871) и Турция – 5319359 (+6261). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 86061, Индия – 84695, Колумбия – 29570, Аргентина – 26934, США – 16145. Беларусь (1026) – на 49 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 614738, Бразилия – 484350, Индия – 367097, Мексика – 229578 и Перу – 188100. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4000, Бразилия – 2215, Аргентина – 687, Колумбия – 569, США – 421. Беларусь – на 53 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 403845 случаев заражения коронавирусом и 2958 смертей.