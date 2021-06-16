В мире число заражений коронавирусом превысило 177,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 177419783 (+385369 за сутки) по данным Worldometer на 10:14 16 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3838670 (+10909) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11712589 (-267050) человек, из них 83582 (-981) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 161868524 (+641510) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34352185 (+12580) случаями заражения, Индия – 29632261 (+62226), Бразилия – 17543853 (+88992), Франция – 5744589 (+3235) и Турция – 5342028 (+5955). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 88992, Индия – 62226, Аргентина – 27260, Колумбия – 24452, Россия – 14185. Беларусь (501) – на 57 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 615717, Бразилия – 491164, Индия – 379601, Мексика – 230185 и Перу – 189261. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2760, Индия – 1470, Колумбия – 599, Аргентина – 586, Россия – 379. Беларусь – на 62 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 406861 случай заражения коронавирусом и 2995 смертей.