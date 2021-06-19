В мире число заражений коронавирусом превысило 178,60 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 178608352 (+401861 за сутки) по данным Worldometer на 10:39 19 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3867092 (+9077) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11608835 (-25395) человек, из них 82111 (-309) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 163132425 (+418179) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34393269 (+13389) случаями заражения, Индия – 29822764 (+60800), Бразилия – 17802176 (+98135), Франция – 5752872 (+3181) и Турция – 5359728 (+5575). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 98135, Индия – 60800, Колумбия – 28790, Аргентина – 20363, Россия – 17262. Беларусь (764) – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 616920, Бразилия – 498621, Индия – 385167, Мексика – 230792 и Перу – 189933. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2449, Индия – 1269, Колумбия – 590, Аргентина – 458, Россия – 453. Беларусь – на 56 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 409385 случаев заражения коронавирусом и 3025 смертей.