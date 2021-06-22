В мире число заражений коронавирусом превысило 179,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 179554628 (+294314 за сутки) по данным Worldometer на 9:03 22 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3888852 (+6729) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11405703 (-143876) человека, из них 82261 (-269) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 164260073 (+431461) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34419838 (+9306) случаями заражения, Индия – 29973457 (+39096), Бразилия – 17969806 (+41878), Франция – 5757798 (+487) и Турция – 5375593 (+5294). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 41878, Индия – 39096, Колумбия – 23239, Россия – 17378, Индонезия – 14536. Беларусь (475) – на 58 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 617463, Бразилия – 502817, Индия – 389268, Мексика – 231187 и Перу – 190645. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 899, Индия – 846, Колумбия – 648, Аргентина – 447, Россия – 440. Беларусь – на 58 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 411153 случая заражения коронавирусом и 3053 смерти.