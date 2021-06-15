Последнее обновление: 15.06.2021 08:25

Тихановский должен заплатить 258 тысяч рублей налога с «найденных за диваном» денег

Суд Советского района Гомеля не удовлетворил жалобу признанного политзаключенным видеоблогера Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании подоходного налога с 900 тыс. долларов, якобы найденных у него у него за диваном во время обыска в июне 2020-го.

Как сообщила Наталья Мацкевич, ее подзащитный должен заплатить налоговой Советского района почти 258 тыс. рублей. Именно такую сумму насчитала инспекция, решив, что у Тихановского из-за найденных денег вышло превышение доходов над расходами в сумме 1 млн 612 тыс. рублей, передает Белапан.

Заседание состоялось 4 июня и проходило в закрытом режиме. Блогер в жалобе настаивал, что это не его деньги, он не знает об их происхождении, не мог их расходовать, так как находился и до сих пор находится в СИЗО. Мацкевич заявила, что защита обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.

Тихановский находится в заключении с 29 мая 2020 года, когда был задержан в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты. Он настаивает, что деньги подброшены.

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