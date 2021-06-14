Россиянка София Сапега останется за решеткой

В суде Партизанского района рассмотрена жалоба на арест россиянки Софии Сапеги, заседание проходило в закрытом режиме.

Итог заседания, на котором арестованная не присутствовала, - «оставить жалобу без удовлетворения», передает БелаПАН со ссылкой на адвоката Александра Филановича.

«Несмотря на доводы жалобы Софьи и ее адвоката суд отказал в ее удовлетворении. Сама Софья в судебное заседание не доставлялась. О месте и времени рассмотрения уведомлена», - сообщил Филанович.

Накануне адвокат сообщил, что в отношении его подзащитной было возбуждено еще одно уголовное дело. Из-за подписки о неразглашении защитники не могут говорить, в чем именно обвиняют Софию.

Вместе с тем, «Новая газета» со ссылкой на собственный источник предполагает, что Софии Сапеге предъявлено обвинение по ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Ранее, россиянке были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 УК ), организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК ).

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.