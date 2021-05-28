Укртатнафта сможет заместить выпавший объем белорусских бензинов

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) может полностью обеспечить украинский рынок бензинами в случае прекращения его поставок из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передает encorr.ua.

«С учетом возможности увеличить переработку на ПАО «Укртатнафта» почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет», — заявили в компании.

Кроме того, на заводе отметили, что увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа.

В компании отметили, что в последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО «Укртатнафта» обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%.

Как сообщал enkorr, по неизвестным причинам «Белорусская нефтяная компания» пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Отметим, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. т.

Напомним, в 2020 г. «Укртатнафта» произвела 1,057 млн т дизельного топлива, заняв 14,2% украинского рынка. При этом доля компании на рынке бензинов составила 42% (884,2 тыс. т), сжиженного газа – 5,6% (111 тыс. т).

Ранее сообщалось, что в 2020 году НПЗ запустил крупнейший объект в своей новейшей истории – установку изомеризации.