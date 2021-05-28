Зампостпред РФ в ООН врет о деле Протасевича

Заместитель постоянного представителя России при ООН вводит в заблуждение ООН и всю планету, позволяя себе ложь о деле Романа Протасевича.

По его словам, Протасевич был в розыске как боевик "Азова", а не как блогер, сообщает ТАСС.

В России Протасевич вообще не был объявлен в розыск. В Беларуси в отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 293, ст. 342 УК Беларуси).

Кроме того, в отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп - представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов.

КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило находится, а Протасевич находился в межгосударственном розыске.