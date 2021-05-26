Власти РБ провели беседу с членом КС Зарецкой

Белорусские власти сегодня устроили обыск в доме члена основного состава Координационного совета Ольги Зарецкой, а затем провели с не разъяснительную беседу.

Задержания удалось избежать только благодаря двум несовершеннолетним детям.

«После обыска Оксана Зарецкая была приглашена на беседу и предупреждена о недопустимости противоправных действий. В настоящее время находится на свободе. Задержания не было с учётом двух несовершеннолетних детей. Пока средства связи у неё отсутствуют, необходимо время на восстановление доступа к аккаунтам, так как техника изъята», - сообщила пресс-служба КС.