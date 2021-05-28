Сенат Польши назвал действия Лукашенко "гостероризмом и варварством"

Сенат Польши 27 мая единогласно поддержал резолюцию с осуждением принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и призывом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко прекратить репрессии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, в поддержку резолюции проголосовали 99 сенаторов.

"Сенат Республики Польша осуждает радикальные действия белорусских властей, нарушающих элементарные принципы международного права и цивилизованного мира. Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair 23 мая для задержания независимого журналиста Романа Протасевича была актом государственного терроризма и беспрецедентного варварства", - говорится в тдокументе.

Сенаторы одобряют политическое решение Европейского совета о расширении санкций в отношении режима Лукашенко, отметив, что это должно стать первым шагом в построении стратегии для эффективного противодействия его репрессивной политике, и что после этого должны быть применены быстрые и масштабные санкции против белорусских чиновников, причастных к репрессиям.

В резолюции польские сенаторы также призывают европейские институты, парламенты других стран и международные организации объединить усилия для давления на Лукашенко и освобождения белорусских политзаключенных, напоминая, что за решеткой оказались и некоторые активисты польского меньшинства в Беларуси.