Лидер Союза поляков Беларуси получила 15 суток административного ареста

Лидер неофициального Союза поляков Беларуси Анжелика Борис приговорена к 15 суткам административного ареста за организацию в областном центре фестиваля мастеров "Казюки", что власти Беларуси расценили как проведение несанкционированного массового мероприятия.

Борис была задержана во вторник вечером и доставлена в РУВД Ленинского района, откуда ее отправили в СИЗО Гродно.

МИД Польши во вторник выразило представителю посольства РБ протест в связи с задержанием Анжелики Борис.

"Призываем как можно скорее освободить председателя Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства", - говорится в сообщении польского МИДа.

Борис уже судили за организацию праздника Казюки в 2019 году, но тогда ее освободили от ответственности за «малозначительность нарушения».

Член союза поляков Анджей Почобут охарактеризовал задержание Борис как «новую волну антипольской пропаганды и кампании против польского меньшинства».