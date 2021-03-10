Последнее обновление: 10.03.2021 22:33

Польша выслала из страны белорусского дипломата

Власти Польши ответили объявлением персоной нон-грата белорусского дипломата в ответ на решение МИД Беларуси выслать из страны польского консула в Бресте.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши", - заявил замминистра польского МИД Марчин Пшыдач.

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