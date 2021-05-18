Финляндия снизила закупки российской нефти из-за «зеленой» экономики

Финляндия начала постепенно сокращать поставки нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и подсчеты аналитиков.

Финляндия является одним из главных импортеров нефти марки Urals в Европе. Ее переработкой занимается крупнейший в стране завод компании Neste Oil из-за близости к российским нефтяным терминалам на балтийском побережье.

По данным Refinitiv Eikon, в первом квартале 2021 года импорт российской нефти в Финляндию сократился на четверть до 2,1 млн т. В апреле в страну было поставлено только 0,4 млн т сырой нефти. Для сравнения, в апреле прошлого года импорт составлял 1,1 млн т, передает РБК.

Снижение поставок нефти в Финляндию связано с программой перехода энергетики страны от ископаемого топлива к возобновляемым «зеленым» источникам. Компания Neste Oil в марте преобразовала один из двух своих заводов в нефтехранилище, а второе предприятие сокращает переработку в связи с реконструкцией — оно будет переориентировано на переработку отходов и возобновляемого сырья.

Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России — в 2020 году импорт упал на 16% по сравнению с 2019-м. По мнению экспертов, на фоне перехода Финляндии на «зеленую» энергетику цена на Urals на биржах может упасть.

В январе оператор финских электросетей компания Fingrid допустила отказ от импорта российской электроэнергии к 2035 году. Это может произойти при реализации одного из двух сценариев развития финской энергетики.

В случае реализации программы «Энергия на экспорт» страна начнет отказываться от ископаемых источников энергии, строить собственные береговые и атомные электростанции и уже самостоятельно продавать вырабатываемое электричество.

В другом случае Финляндия может отказаться от российской электроэнергии, если не будет модернизирована выборгская линия, по которой идут поставки.