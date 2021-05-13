Лукашенко: Надо сделать так, чтобы люди поддержали новую конституцию

Лукашенко потребовал от руководства Конституционной комиссии Беларуси сделать так, чтобы население страны поддержало проект новой конституции, подготовкой которой занимается назначенная пенсионером группа людей.

"…если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, - быть этой Конституции. Не поддержат - у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей", - сказал сегодня Лукашенко на совещании.

Он также сказал, что пока не вмешивается в работу комиссии.

«Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, что на этом этапе я практически не вмешиваюсь (вы это чувствуете) в работу Конституционной комиссии. Но при необходимости, если будет такое с вашей стороны требование, для обсуждения каких-то конкретных вопросов мы соберемся и обсудим. Вот как сегодня", - сказал пенсионер, добавив, что когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, то тогда уже с его участием состоится «постатейное» чтение, «особенно обращая внимание на новации».

«Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно - кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение…», - утверждает Лукашенко.

Впрочем, цель сегодняшнего совещания заключалась не столько в том, чтобы дать указания насчет будущей воли народа, сколько предупредить «популизм» в работе комиссии.

«…ни в коем случае нельзя допустить… Вот провели заседание Конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали. Для того, чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович (Председатель Конституционной комиссии и Конституционного Суда Беларуси Петр Миклашевич), так ни в коем случае", - заявил Лукашенко.