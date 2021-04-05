Власти Беларуси назначили на 17 апреля ковидно-пропагандистский субботник

Правительство Беларуси объявило о проведении 17 апреля в стране республиканского субботника, сообщила пресс-служба Совмина.

"В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние … историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

При этом, 50% собранных с предприятий средств власти направят Минздраву в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от коронавируса для обеспечения доступности вакцинации для населения.

Оставшиеся 50% денежных средств останутся в распоряжении местных властей для ремонта, реконструкции, реставрации, восстановления историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.