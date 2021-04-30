Во Франции выявили «индийский» COVID-штамм

На территории Франции зафиксированы три случая индийского варианта коронавируса. Об этом сообщил Franceinfo со ссылкой на Министерство здравоохранения Франции.

Первый случай индийского штамма был зарегистрирован в регионе Новая Аквитания, на юго-западе Франции. Два других случая - в регионе Прованс, на юго-востоке страны.

Индийский штамм коронавируса более агрессивен и заразен, чем традиционные варианты. Именно он послужил причиной нынешней вспышки COVID-19 в Индии.

Много стран мира, включая Францию​, запретили въезд иностранцев с территории Индии.

В общей сложности за предыдущие сутки во Франции зафиксировали 26 538 случаев новых заражений коронавирусом; 321 человек умер от COVID-19.

С начала пандемии в марте 2020 года и по состоянию на 29 апреля от COVID-19 во Франции умерли 104 253 человека. За этот период были зарегистрированы 5 592 390 случаев инфицирования коронавирусом.