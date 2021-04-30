Последнее обновление: 30.04.2021 15:31

По «пинскому делу» 14 политзаключенных осудили на срок от 5,5 до 6,5 лет

30 апреля в Бресте осуждены 14 пинских политзаключенных по обвинению в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", "потерпевшими" стали 109 сотрудников милиции и должностных лиц, которые потребовали от политзаключенных в общей сложности около 530 тыс. рублей компенсации.

По версии обвинения, 14 обвиняемых, "приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии у здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок".

Судья Евгений Бреган приговорил всех 14 политических заключенных к пяти с половиной - шести с половиной годам лишения свободы.

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