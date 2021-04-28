Последнее обновление: 28.04.2021 17:14

Объявили дату суда над активистами «Европейской Беларуси»

12 мая в Могилевском областном суде начнут рассматривать дела активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича.

Вместе с ними также будут «судить» Павла Северинца и общественную активистку Ирину Счастную.

Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке. Политик отбывал административные сутки ареста за участие в акциях протеста.

Блогер Дмитрий Козлов был задержан 10 июня. Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич незаконно находятся под арестом с 26 сентября. Максима Винярского задержали 26 января.

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