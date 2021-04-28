Последнее обновление: 28.04.2021 17:14

Еврокомиссия призвала договориться о единообразных COVID-сертификатах

Еврокомиссия призвала страны ЕС договориться о едином формате цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о пройденной вакцинации от COVID-19 и другую информацию в этой связи.

В скором времени необходимо найти для этого техническое решение, заявил в среду, 28 апреля, в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Если этого не сделать, то в Европе будут курсировать множество различных документов, которые будет невозможно прочитать и проверить в других странах, предупредил он. Тем самым, по словам Рейндерса, возрастет риск распространения поддельных "COVID-паспортов", а вместе с тем и распространения вируса, а также недоверия со стороны граждан, пишет Deutsche Welle.

ЕС настаивает на введении общеевропейских цифровых COVID-сертификатов, с которыми будут возможны зарубежные поездки предстоящим летом. Страны с высоким туристическим потоком, в частности, Италия, Испания и Греция настаивают на введении "зеленых сертификатов" как можно скорее. В ЕС продолжаются дискуссии о расходах, связанных с такими паспортами, а также защите личных данных и прочих технических и медицинских вопросах.

В середине апреля комитет постоянных представителей 27 стран ЕС согласовал общую позицию для переговоров с Европарламентом по введению в ЕС единых прививочных сертификатов. Решение о введении единых прививочных сертификатов в ЕС окончательно планируют принять до начала лета. Ожидается, что документ будет содержать информацию об иммунитете его владельца от коронавируса, которая может основываться не только на прививке, но также на перенесенном заболевании или негативном результате теста.

Какие преимущества будет давать такой сертификат, будет решать каждая страна ЕС в отдельности. При этом не предполагается, что этот документ станет необходимым условием для въезда в ту или иную европейскую страну. Сертификат планируется выдавать в электронном или печатном виде, который будет содержать штрих-код. Между тем в ряде государств, в том числе Германии, уже идет процесс создания собственных "ковидных сертификатов". Другие страны, как Дания и Швеция, уже ввели прививочные паспорта.



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