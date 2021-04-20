Последнее обновление: 20.04.2021 16:19

Франция вводит сертификаты вакцинации от коронавируса для туристов

Франция первой среди стран ЕС готовится в этом месяце ввести сертификат прививки от COVID-19 для путешествий. Об этом сообщает Politico.

Цифровой документ о прививках будет загружаться в специальное приложение TousAntiCovid – созданное для отслеживания контактов с носителями коронавируса. Его обновят до конца этого месяца, чтобы включать сертификаты о прививках.

Также будет доступна бумажная версия документа для граждан, не имеющих программы TousAntiCovid.

"Этим летом, я надеюсь, мы вернем нашу свободу (передвижения – ред.) благодаря вакцинации, сдержанности и этим цифровым сертификатам", – заявил французский министр по делам Европы Клеман Бон.

Сначала сертификаты испытают на авиарейсах Air France и Air Corsica в Корсику на этой неделе, а затем на авиарейсах во французские иностранные департаменты. Затем правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

Приложение TousAntiCovid с сертификатом прививки не будет использоваться для доступа к ресторанам и предприятиям торговли во Франции.



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