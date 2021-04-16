Рада приняла закон, приближающий украинскую энергосистему к европейской

На внеочередном заседании 15 апреля Верховная рада поддержала в целом закон, которым оператор "Укрэнерго" может получить необходимую для интеграции Украины в евроэнергосеть сертификацию, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом сообщили пресс-служба "Укрэнерго" и председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Документ поддержали 296 депутатов.

Так, "Укрэнерго" получила возможность подать в НКРЕКП документы для сертификации как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator). Она является обязательным условием интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.

В компании отметили, что ко второму чтению в законопроект №3364-1 (д) создали возможности внедрения совместных аукционов на распределения пропускной способности межгосударственных связей. Это значительно упростит экспорт / импорт электроэнергии в / из Европы, пояснили в "Укрэнерго", и создаст конкурентные условия между производителями и импортерами электроэнергии. Как следствие - образование справедливой рыночной цены на нее.

Кроме того, этот закон вводит ограничение/запрет импорта электроэнергии из РФ и Республики Беларусь, отметил глава профильного комитета Андрей Герус. Как он объяснил, это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.

Также закон вводит обязанность генерирующих компаний, которые находятся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию исключительно через конкурентные аукционы.