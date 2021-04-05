Герасименя допускает исключение Беларуси из международного олимпийского движения

Национальный олимпийский комитет Беларуси может быть исключен из Международного олимпийского комитета.

Такое мнение высказала лидер Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, рассуждая о возможных последствиях уголовного дела в отношении нее и исполнительного директора фонда Александра Опейкина.

«Это ответ не нам (фонду – ред.), а Международному олимпийскому комитету: вы хотели изменить у нас всю систему, которая работает — нет, не получится, мы вас всех пересажаем», - заявила Герасименя.

«И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета как члена Международного олимпийского комитета», - уточнила она.

Руководитель БФСС также допустила выступление белорусских спортсменов на летней Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

«Я думаю, наши спортсмены поедут под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга. Дополнительные санкции … [последуют] в ближайшее время… Думаю, что МОК обязательно ответит», — заявила Герасименя.