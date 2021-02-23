БФСС: IIHF отстранилась от расследования по делу Баскова

Беларуский фонд спортивной солидарности (БФСС) призвал национальные хоккейные федерации запросить у Международной федерации хоккея (IIHF) результаты расследования в отношении главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

«Фонд отправил письма в 37 национальных федераций и сообщил, что IIHF продолжает оставаться в стороне от этого громкого дела», – говорится в сообщении БФСС в facebook.

IIHF начала расследование в отношении Баскова более двух месяцев назад, но до сих пор никакой информации о его результатах нет. Фонд утверждает, что направил в IIHF достаточное количество материалов о Баскове, включая журналистские расследования, просочившиеся записи телефонных разговоров, а также отчёт инициативы «BY Pol», в котором идёт речь о возможной причастности Баскова к смерти Романа Бондаренко.

Фонд спортивной солидарности требует срочно принять адекватные меры по делу Баскова и пожизненно отстранить его от участия в любых хоккейных мероприятиях.