Конгрессмены США требуют новых санкций против «Северного потока-2»

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги-однопартийца обратились в понедельник к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении ряда организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток - 2».

Соответствующее письмо законодателей распространила пресс-служба комитета, передает ТАСС.

В своем послании конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена не вводит «обязательные санкции против «Северного потока - 2», отвечающие требованиям» действующего законодательства.

В письме, как утверждают в пресс-службе, республиканцы «просят пояснить, почему до сих пор не введены санкции в отношении многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной со злонамеренным российским проектом газопровода «Северный поток - 2».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями», - говорится в послании.

На прошлой неделе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что следующий доклад, касающийся рестрикций в отношении газопровода, должен быть представлен Конгрессу США в мае. Республиканцы в письме настаивают на том, чтобы внешнеполитическое ведомство гораздо раньше передало список компаний, против которых могут быть введены санкции в связи с тем, что они работают над проектом.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

«Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что он остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.