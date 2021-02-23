Huawei: К 2025 году цифровая экономика будет обеспечивать до 55% ВВП Китая

Доля цифровой экономики в общей структуре ВВП Китая к 2025 году будет составлять порядка 55%.

С таким прогнозом компании Huawei выступил ее сменяемый председатель Совета директоров Ху Хоукунь на открывшемся во вторник в Шанхае Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress Shanghai, MWC Shanghai), передает ТАСС.

По его словам, в последние годы такие технологии, как 5G, облачные сервисы и искусственный интеллект, играют все более важную роль в производстве, ускоряя процесс перехода к более интеллектуальным операциям.

В одном из озвученных прогнозов Huawei относительно будущего развития технологий Ху Хоукунь указал на то, что «к 2025 году 97% крупных компаний в мире будут использовать технологию искусственного интеллекта», а «55% всего ВВП Китая будет обеспечиваться за счет цифровой экономики». Кроме того, более 60% выручки технологические компании будут получать от клиентов в промышленной сфере, поскольку производство становится более интеллектуальным.