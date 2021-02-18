Итоги первого дня суда над Виктором Бабарико

Спустя более восьми месяцев после старта "дела "Белгазпромбанка" Верховный суд Беларуси 17 февраля начал судебный процесс.

Обвиняемыми по этому делу проходят топ-менеджеры "Белгазпромбанка", а также экс-глава банка Виктор Бабарико, который мог бы стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года.

Утром 17 февраля перед судом Московского района в Минске, в здании которого Верховный суд будет рассматривать "дело "Белгазпромбанка", собралось более сотни человек - они пришли, чтобы поддержать Виктора Бабарико. Люди кричали "Запускай" и требовали, чтобы им разрешили присутствовать на открытом процессе, передает DW.

Впрочем, попасть в суд смогли не все. В зал запустили родственников обвиняемых, адвокатов, представителей государственных СМИ, а также нескольких посетителей. Представители независимых белорусских масс-медиа на судебный процесс допущены не были - им было отказано в аккредитации из-за нехватки мест в зале и эпидемии коронавируса.

Первый день рассмотрения в суде "дела "Белгазпромбанка" практически полностью был посвящен рассмотрению ходатайств со стороны защиты Виктора Бабарико. До обеда адвокаты просили об отводе судьи Игоря Любовицкого. Дело в том, что супруга судьи Игоря Любецкого работает партнером адвокатского бюро, второй партнер которого защищает одного из обвиняемых по делу "Белгазпромбанка".

Защитники Бабарико ходатайствовали об изменении меры пресечения Бабарико на домашний арест и снятие ареста с недвижимого имущества, которое принадлежит дочери Бабарико Марии и сыну Эдуарду. Кроме того, адвокаты просили разрешить фотографировать материалы дела - 122 тома, так как "от руки это переписать невозможно". Но суд эти ходатайства не удовлетворил. Еще одно ходатайство о вызове свидетелей, которые упоминаются в деле, но не были опрошены раньше, суд пообещал разрешить позже.

Адвокаты Бабарико также просили о допуске на процесс представителей независимых СМИ, на что судья заявил, что это не относится к предмету судебного разбирательства, хотя и приобщил ходатайства к материалам дела. Адвокат Наталья Мацкевич собрала все сюжеты госСМИ про "дело "Белгазпромбанка", в которых используются обороты, нарушающие презумпцию невиновности, и просила о судебной оценке этих фактов. Ходатайство удовлетворено частично: приобщили жалобы и ответы госорганов на эти сюжеты, но не сами материалы СМИ.

Ходатайства в суде заявил и сам Виктор Бабарико. Он просил один день в неделю для ознакомления с делом и разрешить ему жестикулировать. Судья разрешил жестикулировать, только когда Виктор Дмитриевич дает показания, а просьбу об общении с защитниками оставил без рассмотрения.

Член координационного совета Максим Богрецов, который присутствовал в зале суда, рассказал, что отклонение почти всех ходатайств защиты не было для него неожиданностью. "Бросилось в глаза то, что всех подозреваемых посадили в клетку. Бабарико был в самом конце, его почти не было видно между решетками", - говорит Богрецов, указывая, что Виктор Бабарико был в хорошей боевой форме и четко отвечал на все вопросы.

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский, которого представители госСМИ в своих публикациях обвинили в намеренном затягивании процесса ходатайствами, заявил, что в рассмотрении дела главное не спешка, а исследование и оценка. "Если это ходатайство важно с точки зрения защиты прав моего клиента, я не могу и не должен этим пренебречь в угоду ожиданий других граждан, хоть и СМИ. Поэтому мы заявили те ходатайства, которые считали важными сделать именно в самом начале, и они важны для дальнейшего рассмотрения дела", - пояснил адвокат.

В конце первого дня заседания по "делу "Белгазпромбанка" прокурор начал зачитывать обвинение - всего 340 страниц. Как рассказал Дмитрий Лаевский, этот документ является совокупным обвинением всем 8 фигурантам дела. "Сегодня успели зачитать только десятую часть обвинения Бабарико. Парадоксальная ситуация - я на следствии находился под подпиской о неразглашении и вынужден ждать, пока обвинение будет полностью озвучено, поэтому пока комментировать его не могу", - отметил адвокат. Зачитывание обвинение продолжится 18 февраля.

Вместе с тем, Лаевский повторяет свою ранее озвученную позицию: "Обвинение неоднократно менялось во время следствия и не особо соотносится с тем, что озвучивалось в госСМИ. Мы это обвинение на первых этапах обжаловали и указывали, что оно не имеет под собой оснований. А теперь будем показывать это правовыми средствами в рамках процесса", - говорит адвокат.

Виктор Бабарико обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере, его заместители - в получении взятки в особо крупном размере, а основатель "Активлизинга" Кобяк - в даче взятки повторно либо в крупном размере. Бабарико - единственный фигурант дела, который не признал свою вину. Шесть других обвиняемых заключили досудебные соглашения.