Очередной белорусский адвокат может потерять свою лицензию за «некорректные выражения»

Представитель Координационного совета, адвокат Михаил Кирилюк может лишиться адвокатской лицензии, сообщает пресс-служба КС.

"Основанием для прекращения действия лицензии назвали "некорректные выражения в отношении представителей гос.органов". Михаил и его адвокат сделали запрос в Минюст, в котором попросили уточнить, какая именно цитата Кирилюка стала некорректной по отношению к представителям госорганов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, лицензию может потерять адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак. Предыдущий адвокат Колосниковой Александр Пыльченко уже лишился лицензии.