Минэнерго США допустило рост цен на нефть Brent выше $173 к 2050 году

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть.

При самом оптимистичном «сценарии высоких цен» стоимость барреля нефти Brent достигнет $173 к 2050 году. В базовом варианте цена вырастет до $95 за баррель, а при «сценарий низких цен» — опустится до уровня $48 за баррель.

До начала пандемии EIA прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105 по курсу доллара за 2019 год, передает РБК.

2 февраля стоимость нефти Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялась выше $58 за баррель. По состоянию на 8:40 4 февраля фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле торгуется по $58,75, а фьючерс WTI с поставкой в марте — по $56,06.

Цена на нефть Brent установила исторический максимум в июле 2008 года. Тогда баррель стоил $147,5. Цены удерживались на уровне выше $100 более трех лет, впервые стоимость упала ниже этой отметки в сентябре 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили падать.

В начале 2020 года цены на нефть выросли после гибели иранского военачальника Касема Сулеймани. 6 января цена нефти Brent превысила $70. Однако в начале марта на мировом нефтяном рынке произошел обвал на фоне развала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса. Стоимость нефти Brent опускалась до $25 и даже ниже.