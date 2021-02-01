Последнее обновление: 01.02.2021 14:46

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте компании-оператора энергосистемы «Укрэнерго».

Объем поставок сейчас составляет около 200 МВт·ч, следует из опубликованной компанией инфографики.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запретив импорт электричества из России на договорной основе. Он отметил, что запрет может быть снят «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины», передает РБК.

Тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к 2023 году украинская энергосистема должна присоединиться к европейской сети, для чего ее нужно будет отключить от российской и белорусской.

В апреле прошлого года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси, но 16 декабря 2020 года постановление регулятора было отменено. 31 декабря истекли полномочия комиссии ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах, в отношении Белоруссии и России.

В начале января Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Сейчас объем поставок оттуда составляет 420 МВт.

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