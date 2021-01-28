Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля 2021 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, следует из постановления Совмина №42 от 27 января 2021 года.

Согласно документу ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до $43,8 за 1 тонну (ранее – $38,7).

Пошлины на прямогонный бензин вырастут до $24 за 1 т (ранее – $21,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $13,1 за 1 т (ранее – $11,6).