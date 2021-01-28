Представитель фашиствующей автократии пугает белорусов фашиствующей демократией

Представитель фашиствующей автократии глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал действия белорусской оппозиции "бесчинствующей демократией".

"Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия", - заявил Макей.

Он также сказал, что не верит в подлинность аудиозаписи, на которой человек с голосом Карпенкова рассказал о планах агрохунты создать лагеря для «особо острокопытных» протестующих.

"Абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них, - заявил Макей, которого цитирует Интерфакс.

Глава МИД назвал смешными переговоры Светланы Тихановской с ЕС поставках вакцины против коронавируса в Беларусь.

"Некоторое время назад с удивлением прочитал о том, что некоторые оппоненты власти, которые находятся за границей договорились с Европейской комиссией, что она окажет помощь в вакцинации белорусских граждан. Смешно просто слышать подобные утверждения, когда она сама не может у себя разобраться в Европейском союзе с вакцинацией граждан", - сказал Макей.

Он предложил "выделить часть тех десятков миллионов, которые выделяются на благополучие тех беглых гастролеров, на реальную закупку вакцин для Беларуси".