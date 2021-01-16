Лукашенко: Я никогда не отступлю

Лукашенко сегодня заявил, что он не отступит, что останется в этой стране с детьми, и что на всебелорусском сходняке надо будет извлечь уроки, чтобы пенсионеру не пришлось еще раз переживать события 2020 года.

«Хочу в который раз подчеркнуть, это, наверное, как никогда важно, потому что расслабляться нельзя: никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет», - заявил сегодня Лукашенко, раздавая слонов «зоркам» зомбоящика.

«Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы. Если мы будем просто анализировать события, это надо делать, рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании", - поставил задачу пенсионер.

По его словам, Беларусь в ближайшее время ждет резкое усиление пропаганды.

«Не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру. Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Красивое слово "фейк" - это обычная ложь, а постправда - самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику. Нам надо противопоставить профессиональные успехи, спортивные победы и творческие достижения во имя нашей страны», - заявил Лукашенко.