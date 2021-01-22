Последнее обновление: 22.01.2021 19:36

Россия начала выплачивать Беларуси $60 млн. за грязную нефть

ОАО «Мозырский НПЗ» получило $14 млн от НК «Лукойл» в виде первого транша компенсации за поставленную весной 2019 года нефть, которая была загрязнена хлорорганикой.

Общая сумма компенсации от российских НК составит около $60 млн. Об этом говорится в сообщении «Белнефтехима».

«21 января 2021 года на завод поступил первый транш от ПАО «Лукойл» в размере 1,045 млрд российских рублей, что в эквиваленте составляет около $14 млн. Общая сумма компенсации должна составить порядка $60 млн», – сказано в сообщении.



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