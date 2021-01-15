Латушко: Будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим

Оппозиция Беларуси передаст в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и властям России и США опубликованную сегодня аудиозапись выступления человека с голосом, похожим на голос замглавы МВД Н.Карпенкова.

«Мы передадим эту запись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно – официальным властям России и США. Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим», - заявил член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко.

«После заявлений Карпенкова ни у кого не останется ни малейших сомнений: все злодеяния в Беларуси творятся по приказу Лукашенко и с его ведома. Он прямо называет основную задачу милиции – нет, это не защита народа, а защита нелегитимного и его семьи. Карпенков разрешает силовикам калечить и убивать протестующих, гарантируя полное прикрытие Лукашенко. Он признает, что Александра Тарайковского застрелили силовики. Участников протестов называет лишними людьми и на полном серьезе обещает, что для них построят специальный лагерь для отселения, который обнесут колючей проволокой», - пересказал Латушко краткое содержание аудиозаписи.