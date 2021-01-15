Человек с голосом Карпенкова: «Мы создадим лагеря для протестующих»

Инициатива BYPOL опубликовала очередную аудио запись, на которой человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Н.Карпенкова, рассказывает о планах Лукашенко по превращению Беларуси в ещё одну «Северную Корею».

В октябре 2020 года, как утверждается, на прощальной встрече с личным составом ГУБОПиКа человек с голосом Карпенкова рассказал о новых видах специальных средств, поступивших на вооружение и имеющих большую травмирующую силу, которые должны применяться в отношении граждан, а также о способах их применения для наступления летального исхода.

«Кто атаковывает, тот является хозяином положения, кто обороняется - это жертва, дичь», - сказал голос на записи.

При этом заверил подчинённых, что Лукашенко лично гарантирует безнаказанность такого рода их действий по применению данного оружия и специальных средств.

Кроме того, он сообщил о планах по созданию спецлагеря для бессрочного отселения лиц, повторно принявших участие в акциях протеста. Лагерь планируется создать на базе исправительной колонии №22 в г.Ивацевичи, так называемых «волчьих нор».

С указанной целью в МВД создана единая информационная система «БЕСпорядки» (название приведено в оригинальной транскрипции), куда помещается информация о всех лицах, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

«Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается по периметру. Два помещения сделать: топка- этаж, кормили – этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока всё не успокоится»…