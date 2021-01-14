ОПЕК: Глобальный спрос на нефть в 2021 г. вырастет на 5,9 млн б/с

Спрос на нефть в мире в 2021 г. восстановится на 5,9 млн б/с после падения на 9,8 млн б/с в 2020 г., прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой, говорится в январском отчете ОПЕК.

Таким образом, спрос на нефть в этом году должен достичь 95,9 млн б/с после падения до 90 млн б/с в кризисном 2020 г, передает ТАСС.

Как ожидает ОПЕК, в странах ОЭСР спрос вырастет на 2,6 млн б/c, но при этом еще не достигнет докризисного уровня, развивающиеся страны покажут рост на 3,3 млн б/с, отмечается в отчете.

При этом объем предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2021 г. может увеличиться на 0,8 млн б/с после сокращения на 2,5 млн б/с в 2020 г., говорится в отчете. В 2020 г. поставки нефти странами «не ОПЕК» снизились до 62,7 млн б/с.

В отчете ОПЕК отмечается, что восстановление цен на нефть существенно улучшает условия для производителей сланцевой нефти из США - их возвращение на рынок может ощущаться уже во второй половине 2021 г.