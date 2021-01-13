Последнее обновление: 13.01.2021 16:12

Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу и Азию на февраль

Саудовская Аравия сократила поставки нефти по меньшей мере девяти покупателям в Европе и Азии на февраль.

Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей компаний, которые получили от Saudi Aramco соответствующие уведомления, передает ТАСС.

Некоторые азиатские нефтеперерабатывающие заводы в рамках долгосрочных контрактов получат от компании Saudi Aramco на 20-30% меньше нефти, чем ожидалось. Вместе с тем обязательства по поставкам небольших объемов пяти покупателям будут выполнены полностью. Поставки в Европу в феврале не планируются.

На прошедшей неделе Saudi Aramco повысила цены для покупателей в США и Азии.

В начале января министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции сообщил, что королевство в феврале - марте 2021 г. добровольно сократит добычу нефти на дополнительные 1 млн баррелей в сутки.

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