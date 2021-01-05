Газпром утратил монополию в Болгарии и Хорватии из-за TAP и СПГ

В начале 2021 года на газовом рынке Юго-Восточной Европы произошли три события, которые будут иметь долгосрочные последствия для бизнеса "Газпрома" в этом регионе и в целом на рынке ЕС.

В частности, 1 января президент Сербии Александр Вучич торжественно дал старт поставкам российского газа в свою страну по новому маршруту - через Болгарию по "Балканскому потоку", ставшему продолжением второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Однако за несколько часов до этого, еще в последний день уходящего года, Болгария стала получать природный газ из Азербайджана по достроенному несколько недель назад Трансадриатическому газопроводу (TAP), передает DW.

Чтобы подчеркнуть значение этого события, болгарский премьер-министр Бойко Борисов посетил 1 января в селе Кулата на границе с Грецией компрессорную станцию, где заявил: "С сегодняшнего дня - полная диверсификация!". Тем самым он, по сути дела, провозгласил окончание монополии "Газпрома" на болгарском рынке.

Третьим новогодним событием стало начало коммерческой эксплуатации нового плавучего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) у острова Крк в Хорватии. Судно-регазификатор приняло танкер с американским СПГ и начало закачивать голубое топливо в национальную газотранспортную систему, соединенную с европейской. Так что Хорватия, которую до сих пор практически монопольно снабжал "Газпром", отныне сможет не только диверсифицировать своих поставщиков, но и выступать в роли экспортера газа, например, в Венгрию и в Украину.