Последнее обновление: 05.01.2021 12:20

Чехия запустила продолжение "Северного потока-2"

В Чехии введен в эксплуатацию новый газопровод, сообщила в понедельник, 4 января, в Праге компания-оператор Net4Gas.

Газопровод протяженностью в 150 километров начинается на границе Чехии с немецкой Саксонией, где он соединен с трубопроводной магистралью EUGAL - наземным продолжением "Северного потока - 2", тянущейся с балтийского побережья Германии.

Он заканчивается на западе Чехии в газовом распределительном центре неподалеку от границы с немецкой Баварией. Там он соединен с центрально-европейским газопроводом MEGAL, который тянется от баварского Вайдхауса до Медельсхайма на германо-французской границе, передает DW.

По данным компании-оператора, максимальная пропускная способность газопровода составляет 27,5 миллиарда кубометров газа в год. В местечке Отвице неподалеку от Хомутова была сооружена газокомпрессорная станция для повышения давления газа, которое он теряет за многие километры пути. Строительство газопровода началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.



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