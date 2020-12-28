Лукашенко подписал указ о проведении VI «всебелорусского съезда»

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске, участие в мероприятии примут 2700 человек, следует из указа №492 от 28 декабря 2020 года.

От каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан.

«Перечень приглашенных лиц формируется Республиканским организационным комитетом … из числа руководителей государственных органов и организаций, представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике», - говорится в комментарии к указу.

На «съезд» будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.