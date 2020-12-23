Последнее обновление: 23.12.2020 09:39

Совмин Беларуси опубликовал перечень «прикорытных» СМИ

Правительство Беларуси постановлением №744 от 21 декабря 2020 года утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2021 году будет оказана поддержка из республиканского бюджета.

Как следует из проекта бюджета на 2021 год, на финансирование государственных СМИ будет потрачено 156,04 млн рублей (примерно $62 млн.), что на 8 млн. рублей меньше по сравнению с бюджетом 2020 года.

В перечень бюджетных «прикорытников» включены 22 редакции:

1. «Алеся».

2. «Беларускі гістарычны часопіс».

3. «Бярозка».

4. «Вместе!».

5. «Вожык».

6. «Вясёлка».

7. «Журнал специального назначения».

8. «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»).

9. «Знамя юности».

10. «Зорька».

11. «Літаратура і мастацтва».

12. «Маладосць».

13. «Мастацтва».

14. «Народная асвета».

15. «Народная газета».

16. «Нёман».

17. «Полымя».

18. «Родная прырода».

19. «Рэспубліка».

20. «СБ. Беларусь сегодня».

21. «Сельская газета».

22. «Спортивная панорама».

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