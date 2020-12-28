Беларусь договорилась о поставках российской нефти на 2021 год

Беларусь до конца 2020 года подпишет контракты со всеми поставщиками российской нефти на 2021 год, заявил премьер РБ Роман Головченко в воскресном эфире белорусского зомбоящика.

«По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий. Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны», - сказал Головченко, не приводя конкретных примеров.

«Эти традиционные новогодние вопросы решаются в этом году планово, без накала или напряженности. Мы договорились с правительством Российской Федерации о том, что не надо складывать все «под елочку», - похвалил себя Головченко.

«Российская сторона готова нам поставить максимальный объем. Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн тонн - будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке», - отметил премьер.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил о том, что по состоянию на 25 декабря все основные поставщики согласовали условия поставки нефти с «Белнефтехимом». План экспорта на первый квартал 2021 года предусматривает поставку в Беларусь 4,5 млн тонн нефти.

Нефть сорта Brent в настоящий момент торгуется по $51.42 за баррель. При такой цене с учетом всех аспектов белорусского нефтяного оффшора Беларуси выгодна максимальная загрузка НПЗ.