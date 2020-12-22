Гуцериев договорился с банком «Открытие» на 14 млрд. российских рублей

Сумма мирового соглашения, заключенного между принадлежащим ЦБ банком «Открытие» и основателем группы «Сафмар» миллиардером Михаилом Гуцериевым, составит около 14 млрд руб.

Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с условиями соглашения.

Погашение обязательств по соглашению будет проводиться в рассрочку, сказали собеседники РБК. Оно было заключено в сентябре, документ планировалось вынести на утверждение Арбитражного суда Москвы во вторник, 22 декабря.

Однако мировое соглашение утверждено не было, так как у судьи возникли вопросы к тексту. В частности, там не прописано, как будут затронуты права других ответчиков, изменится ли сумма требований к ним, сказала судья. Кроме того, банк «Открытие» не предоставил суду подлинника соглашения.

Гуцериев и «Открытие» подготовили мировое соглашение в сентябре одновременно с подачей Центральным банком иска о возмещении убытков к бывшим совладельцам Бинбанка на 85,4 млрд руб. Гуцериев — бывший миноритарий банка: по состоянию на 30 июня 2017 года он владел около 24,5% кредитной организации, а основным акционером был его племянник Микаил Шишханов, которому принадлежало 70% акций, следует из отчетности Бинбанка по МСФО на эту дату.

Бинбанк был отправлен на санацию в сентябре 2017 года, меньше чем через месяц после «Открытия»: как и в случае с «Открытием», регулятор стал его акционером и начал оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Впоследствии Бинбанк был присоединен к «Открытию», а проблемные активы обоих банков были преданы в специально созданный ЦБ банк непрофильных активов на базе «Траста». Остальными ответчиками по иску ЦБ стали Микаил Шишханов, топ-менеджеры Бинбанка Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Петр Морсин и Константин Калагин. Мировое полностью покрывает ответственность Гуцериева в рамках этого иска.

Представитель «Открытия» в суде подтвердил, что соглашение предусматривает выплату денежных средств в рассрочку, а требования банка к Гуцериеву будут урегулированы в полном объеме с момента исполнения обязательств. Судья обратила внимание, что в документе указаны две даты платежей — 15 июня 2021 и 31 декабря 2024 года.