Последнее обновление: 03.05.2025 12:32

Испания и Португалия будут проводить совместное расследование причин блэкаута

Правительства Испании и Португалии договорились о создании специальной группы для выяснения причин масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в понедельник, 28 апреля.

Вице-премьер Испании Сара Аагесен подчеркнула, что это сотрудничество с целью выяснения инцидента, его причин и, что самое главное, принятие необходимых мер, чтобы это не повторилось.

По ее словам, группу возглавят она сама и ее коллега из Португалии Мария да Граса Карвалью, а также оба госсекретаря по вопросам энергетики, пишут зарубежные СМИ.

Собранную информацию страны предоставят таким европейским органам, таким как Европейская сеть операторов систем электропередачи и Европейская комиссия.

Напомним, 28 апреля 2025 года днем на большей части Пиренейского полуострова произошел масштабный сбой в энергосистеме, оставивший без электричества Испанию, Португалию и частично юг Франции. Отключение длилось до 10 часов и затронуло десятки миллионов человек, вызвав серьезные перебои в транспорте, связи, здравоохранении и других критически важных сферах.



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