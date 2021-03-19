Экс-премьер Румас номинирован в набсовет Россельхозбанка

Бывший премьер Беларуси Сергей Румас номинирован в наблюдательный совет государственного Россельхозбанка (РСХБ), крупнейшего кредитора российского АПК.

Распоряжение правительства, которым утвержден список кандидатов в совет РСХБ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 18 марта, сообщает Интерфакс.

Из списка кандидатов следует, что набсовет РСХБ обновится наполовину.

В частности, туда не попали бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка, советник главы РСХБ Олег Богомолов и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Вместо них в набсовет банка выдвинуты Румас (он указан как глава набсовета АО "Минский тракторный завод"), замминистра финансов Ирина Окладникова, руководитель секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко Надежда Самойлова и гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев.

Остальные четыре кандидата входят в действующий состав совета: глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, экс-глава "Норникеля" Владимир Стржалковский, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов и глава банка Борис Листов.