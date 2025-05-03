Nvidia собирается возобновить производство чипов для Китая после запрета США

Nvidia сообщила некоторым из своих крупнейших китайских клиентов, что она дорабатывает дизайн своих чипов искусственного интеллекта, чтобы их можно было продавать китайским компаниям без нарушения экспортных правил США. Об этом пишет издание The Information.

Nvidia сообщила клиентам, что образец нового чипа будет доступен уже в июне, сообщает The Information. Компания также заявила, что все еще работает над китайской версией своего чипа для искусственного интеллекта последнего поколения, Blackwell.

Компания общается с китайскими клиентами (Alibaba Group, основателем TikTok ByteDance и Tencent Holdings.

Эти чипы будут соответствовать требованиям США по экспорту в Китай, который должен ограничить доступ страны к новым технологиям ИИ.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг предупредил клиентов о своих планах во время поездки в Пекин, говорится в отчете. Поездка Хуанга в Пекин в середине апреля состоялась через несколько дней после того, как правительство США ограничило экспорт чипов H20 AI в Китай.

США стремится ограничить доступ КНР к новым технологиям искусственного интеллекта, поэтому регулирует их экспорт в КНР.