В Норвежском море обнаружены новые залежи нефти

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips обнаружила новые залежи черного золота в Норвежском море к северу от месторождения Хайдрун.

Об этом говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD), передает encorr.ua

По оценкам NPD, это открытие содержит от 76 до 201 млн барр. извлекаемого нефтяного эквивалента и может быть освоено с использованием существующей в данном районе инфраструктуры.

ConocoPhillips владеет 80-процентной долей в лицензии, по которой была пробурена скважина. Частная компания Pandion Energy владеет оставшимися 20%.

Это второе открытие, сделанное ConocoPhillips в Норвежском море за последние два месяца. В ноябре американская фирма обнаружила природный газ к юго-западу от месторождения Скарв.