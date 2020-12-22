В Норвежском море обнаружены новые залежи нефти

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips обнаружила новые залежи черного золота в Норвежском море к северу от месторождения Хайдрун.
Об этом говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD), передает encorr.ua
По оценкам NPD, это открытие содержит от 76 до 201 млн барр. извлекаемого нефтяного эквивалента и может быть освоено с использованием существующей в данном районе инфраструктуры.
ConocoPhillips владеет 80-процентной долей в лицензии, по которой была пробурена скважина. Частная компания Pandion Energy владеет оставшимися 20%.
Это второе открытие, сделанное ConocoPhillips в Норвежском море за последние два месяца. В ноябре американская фирма обнаружила природный газ к юго-западу от месторождения Скарв.