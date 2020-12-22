Минэнерго РБ: БелАЭС будет подключена к сети до конца дня

На 1-м блоке Островецкой АЭС завершается этап энергетического пуска, в связи с чем ожидается подключение БелАЭС к энергосети.

Об этом сегодня сообщил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

«Завершается этап энергетического пуска. Все испытания проведены успешно. Планируется к концу дня подключение к сети первого энергоблока и выход турбогенератора на мощность 500 МВт. В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока», - сообщил Каранкевич.

В связи с де-факто запуском первого блока АЭС и ограничением возможности экспорта электроэнергии, власти намерены пересмотреть тарифную политику.

«С 1 января 2021 года планируется введение нового тарифного плана для энергоемких производств в зависимости от объемов потребления электрической энергии. Предусмотрено выделение шести групп производств - потребителей электроэнергии. Тарифы для них будут дифференцироваться по принципу «чем выше объем потребления, тем ниже стоимость электроэнергии», - проинформировал министр.

Он также прокомментировал возможность строительства второй АЭС в Беларуси.

«Идет работа над материалами. Задействованы соответствующие органы госуправления. Эту работу планируется выполнить в течение 2021 года», - кратко сказал Каранкевич.