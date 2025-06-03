США не позволят Ирану обогащать уран в рамках любого соглашения

США не позволят Ирану обогащать уран в рамках любого потенциального соглашения между странами. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп сделал это заявление в понедельник, 2 июня, вечером, не предоставив дополнительных подробностей. Он неоднократно намекал, что соглашение может быть близким, а иначе – Иран может столкнуться с военными ударами.

"По нашему возможному соглашению – МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ НИКАКОГО ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА!", – написал Трамп.

Стоит отметить, что Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В частности, 1 июня Соединенные Штаты передали Ирану первое официальное предложение по элементам соглашения, призванного ограничить потенциал Тегерана по созданию ядерного оружия. Его содержание публично не раскрывалось.

После этого стало известно, что США якобы поставили на паузу объявленную Трампом кампанию "максимального давления" на Иран.

Однако, по данным СМИ, ответ, который Иран готовит на переданные предложения США по соглашению об иранской ядерной программе, будет негативным и может стать шагом назад в переговорах сторон.