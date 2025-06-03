Последнее обновление: 03.06.2025 13:37

Минская международная конференция по безопасности пройдет в конце октября

III Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 28-29 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Руслана Варанкова.

Согласно информации, в повестке дня широкий спектр тем - от военного измерения до транснациональных вызовов и угроз, экономической безопасности.

"III Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 28-29 октября 2025 г. В ходе конференции планируется продолжить диалог по вопросам формирования равной и неделимой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, многополярного и справедливого миропорядка", - сказал он.



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